Udine, 16 apr. - "L'Italia si è tirata fuori da una crisi terribile e ora non può permettersi di andare fuori strada". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, intervenendo ad un dibattito elettorale con il candidato del centrosinistra alle Regionali in Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello. "Basta uno sguardo al contesto internazionale per capire che non possiamo permetterci di andare fuori strada", ha ribadito.