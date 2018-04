Siria, premier Gb May: "Raid aerei sono mia responsabilità"

Londra, 16 apr. - "E' mia responsabilità in quanto Primo ministro prendere queste decisioni, e lo farò": con queste parole il premier britannico Theresa May ha ribattuto alle critiche dell'opposizione che le ha rinfacciato la mancata consultazione del Parlamento prima dei raid aerei condotti in Siria insieme a Stati Uniti e Francia.

"Il Primo ministro deve rispondere a questo Parlamento, non alle ubbie del presidente degli Stati Uniti", l'ha incalzata il leader laburista Jeremy Corbyn; May ha replicato che la sua decisione è stata basata sull'interesse nazionale: "Non abbiamo fatto questo perché ce l'ha chiesto il presidente Trump, lo abbiamo fatto perché pensavamo che fosse la cosa giusta da fare".