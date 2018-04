Udine, 16 apr. - "Chi governa deve avere davanti a sé l'ossessione di capire come le sue decisioni si traducono in lavoro e nella qualità di questo lavoro". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, intervenendo ad un dibattito elettorale con il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello. Gentiloni ha poi raccomandato di non accontentarsi di quanto si è recuperato per l'occupazione in questi anni.