Salvini: io presidente del Consiglio se prevale la normalità

Termoli, 16 apr. - Per avere Matteo Salvini presidente del Consiglio si devono creare delle condizioni di "normalità". Lo ha detto lo stesso leader leghista, rispondendo a Termoli alla domanda dei cronisti. Dopo aver scherzato su "particolari condizioni astrali, eclissi di luna parziali, eclissi di sole ha ribadito: "Soltanto normalità". Il commento alla situazione politica è arrivato al termine del tour elettorale in Molise, dopo che Salvini si è concesso a centinaia di selfie sul palco in piazza Duomo.