New York, 16 apr. - Alle sue spalle, un'altra statunitense: Sarah Sellers, arrivata al traguardo con 4 minuti e 10 secondi di ritardo; tra le prime dieci in classifica, sette atlete statunitensi.

La gara maschile è stata vinta da Yuki Kawauchi in 2 ore, 15 minuti e 58 secondi; un maratoneta giapponese non vinceva a Boston dal 1987. Kawauchi ha superato il kenyano Geoffrey Kirui negli ultimi chilometri, ottenendo il primo successo in una delle più importanti maratone a livello mondiale.