New York, 16 apr. - Desiree Linden ha vinto la maratona di Boston, diventando la prima statunitense a riuscirci dal 1985. L'atleta ha concluso in 2 ore, 39 minuti e 54 secondi, il peggior tempo per una vincitrice dal 1978, a causa della pioggia e del vento che hanno disturbato i maratoneti.

Circa 30.000 persone stanno partecipando alla maratona di Boston, a cinque anni dall'attentato compiuto dai fratelli Tsarnaev, che provocò la morte di tre persone nei pressi dell'arrivo.