Siria, sottosegretario Esteri Amendola incontra leader opposizione

Roma, 16 apr. - Il Sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola, ha incontrato oggi alla Farnesina Nasser Hariri, Coordinatore generale, e membri della delegazione negoziale "Syrian Negotiating Commission" dell`opposizione siriana: Mohamad Jamal Soliman, Hanadi Abou Arab, Hind Kabawat, Abdulahad Astepho.

Come si legge in una nota della Farnesina, dopo aver discusso dell`attuale e delicata situazione siriana, Amendola ha ringraziato Hariri e la SNC per gli sforzi intrapresi nel tentativo di giungere ad una soluzione politica della pesante crisi che da circa sette anni sta colpendo lo stato del Medio Oriente.

"L`intervento di Usa, Regno Unito e Francia di sabato mattina era motivato come risposta mirata e circoscritta all`attacco chimico di Douma", ha ribadito Amendola. (Segue)