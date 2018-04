Strage Primavalle,Meloni:associazione "fratelli Mattei"importante

Roma, 16 apr. - "Complimenti a Giampaolo e Lucia Mattei per aver trasformato la tragedia di Primavalle, in cui persero la vita Virgilio e Stefano, in un grande momento di condivisione e memoria. In questi anni tanti giovani hanno visitato la mostra allestita dall'associazione "Fratelli Mattei" che racconta attraverso le immagini la strage di Primavalle e gli anni di piombo. Oggi ci sono passata anche io e lì ho trovato tanti ragazzi impegnati in questo progetto culturale e storico. Il mio augurio è che questa iniziativa possa coinvolgere ancora più studenti nei prossimi anni". Lo ha scritto su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.