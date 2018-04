Dissequestro Open Arms, Orfini(Pd): conferma perplessità su Libia

Roma, 16 apr. - "'La Libia non è ancora in grado di riaccogliere i migranti soccorsi in mare nel rispetto dei loro diritti fondamentali' sono le parole con cui il gip di Ragusa ha ordinato il dissequestro della Open Arms. È la conferma indiretta delle perplessità che in molti avevamo espresso, nonché l'ennesima conferma di quanto il rispetto dei diritti umani appaia tutt'altro che certo in Libia. Spero che il governo attivi ogni strumento utile a risolvere una situazione così drammatica". A dichiararlo in una nota è Matteo Orfini, presidente del Pd.