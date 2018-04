Governo, Gasparri (Fi): governo con M5s?Loro ciurlando nel manico

Roma, 16 apr. - "Mattarella? Secondo me si sta seccando, la situazione è molto bloccata, e su di lui incombe la scelta da fare". Lo ha dichiarato Maurizio Gasparri, senatore di Fi, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Chi potrebbe ricevere l'incarico esplorativo? "Si parla di questo esploratore, col casco e la retina...ma non so chi potrebbe essere, se uno tra Fico o la Casellati". Lei chi preferirebbe? "Io sono senatore e quindi tifo per il Senato, per la Casellati". Siete sempre disponibili per fare un governo col M5S? "Noi vogliamo il rispetto, senza veti, della coalizione di centrodestra. E quello che pongono i 5S è un finto problema: Berlusconi è un leader del nostro partito e non credo voglia fare il Ministro". E allora perché i Cinquestelle stanno ponendo questi veti? "Loro stanno ciurlando nel manico - ha detto Gasparri a Rai Radio1 - ce l'hanno con tutta Forza Italia, che non è concepibile se separata da Berlusconi".