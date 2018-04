Fmi, Lagarde: cripto-asset possono dare benefici

New York , 16 apr. - Christine Lagarde è tornata a invitare a valutare l'impatto positivo di quelli che lei chiama "cripto-asset", pur riconoscendo che molti non sopravviveranno. "La rotazione frastornante dei cripto-asset come Bitcoin porta a fare paragoni con la mania dei tulipani che ha travolto l'Olanda nel 17esimo secolo e la recente bolla dot-com" del 2000. Secondo il direttore generale del Fondo monetario internazionale "con oltre 1.600 cripto-asset in circolazione, sembra inevitabile che molti non sopravviveranno al processo di distruzione creativa".

In un documento preparato nella settimana in cui a Washington iniziano gli Spring Meetings del Fondo, Lagarde ha messo in luce le "promesse" che le criptovalute offrono, piuttosto che il loro "lato oscuro", come il riciclaggio di denaro e il sostegno finanziario al terrorismo.

Così come aveva fatto lo scorso anno in un discorso tenuto alla Bank of England, l'ex ministro francese delle Finanze ha nuovamente invitato la classe dirigente e i legislatori a "tenere una mentalità aperta e a lavorare per un framework regolatorio equilibrato che minimizzi i rischi e che allo stesso tempo permetta al processo creativo di dare frutti". Il motivo? "Così come poche delle tecnologie emerse dall'era dot-com hanno trasformato le nostre vite, i cripto-asset che sopravviveranno potranno avere un impatto significativo su come risparmiamo, investiamo e paghiamo le bollette".