Dissequestro Open Arms, Patriarca(Pd): si svela balla taxi mare

Roma, 16 apr. - "Il dissequestro della nave di Open Arms dimostra che non c'è stato nessuno che ha voluto lucrare sul traffico di migranti. E' venuto meno un reato, ma troppa politica ha voluto gettare benzina sul fuoco giocando così a far venire meno la fiducia che c'e nelle ong ". Lo ha affermato in una dichiarazione il senatore del Pd Edoardo Patriarca.

"Quasi un anno fa le accuse alle ong di essere dei taxi del mare da parte di m5s e Lega, che hanno voluto anticipare le inchieste della magistratura per meri interessi elettorali - dice Patriarca - Ora viene il dissequestro della nave che fa luce su gran parte di quella vicenda. Il danno d'immagine però è stato fatto, e sarebbe giusto che Lega e M5S chiedessero scusa per quanto hanno detto".