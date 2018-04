Australia, epidemia misteriosa di Buruli, ulcera mangia-carne -2

Roma, 16 apr. - In un articolo sul Medical Journal of Australia, i medici chiedono fondi pubblici per fare ricerca sulla malattia e sulle sue cause. "Nessuno comprende cosa stia succedendo e cosa causi l'epidemia" ha detto O'Brien. "Possiamo fornire indizi, ma non un parere definitivo, è un mistero". C'è chi cita la piaggia, chi al terra. Chi gli animali selvaggi. Lo scorso anno tracce di Mycobacterium ulcerans sono state trovate nelle feci di opossum.

le ulcere guariscono con difficoltà e in tempi lunghi, dai sei a dodici mesi, e c'è chi si deve sottoporre a interventi di chirurgia ricostruttiva, ha detto O'Brien.