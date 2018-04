Australia, epidemia misteriosa di Buruli, ulcera mangia-carne

Roma, 16 apr. - I medici australiani hanno lanciato l'allarme per una misteriosa "epidemia in fase di peggioramento" di Buruli, un'ulcera che consuma la carne, nello stato di Victoria. I casi australiani di Buruli, malattia della pelle diffusa comunemente in Africa, sono aumentati del 400% negli ultimi quattro anni, dicono gli esperti. Le infezioni si sono anche aggravate e si diffondono in aree diverse della cute. I medici non sanno come prevenire la malattia, causata da un batterio, che solo lo scorso anno hanno ha registrato 275 casi in Victoria, un record e un aumento del 51% su un anno prima.

L'nfettivologo Daniel O'Brien ha detto alla Bbc che i casi di Buruli, causata dal batterio Mycobacterium ulcerans, sono diventati "Spaventosamente più comuni e gravi" nella regione. Non è chiaro il motivo per cui l'ulcera, che tipicamente si diffonde nelle zone tropicali, sia comparsa nel clima temperato del Victoria.

I batteri emettono tossine che danneggiano le cellule epiteliali, i piccoli vasi sanguigni e il grasso subcutaneo, conducendo alla formazione di ulcere che nel tempo aumentano di dimensione e possono lasciare cicatrici permanenti. La malattia attacca di solito gli arti, ma si può contrarre anche sul volto e sul corpo. I medici non sanno come si trasmetta agli umani, ma ritengono che ambiente e suolo abbiano un ruolo. Secondo altre teorie le zanzare potrebbero essere vettori.

