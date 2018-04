Intesa Sanpaolo: offerta vincolante da Intrum per Npl

Milano, 16 apr. - Intesa Sanpaolo ha ricevuto da Intrum un'offerta "vincolante" per una partnership strategica riguardante i crediti deteriorati (Npl). Lo ha comunicato la banca del gruppo guidato da Carlo Messina, in relazione a odierne notizie di stampa.

L'offerta prevede in sintesi la creazione in partnership tra Intesa e Intrum di una piattaforma di primo piano nel servicing di Npl nel mercato italiano e la cessione e cartolarizzazione di un rilevante portafoglio di crediti in sofferenza del gruppo Intesa Sanpaolo: "una delle più importanti operazioni realizzate nel mercato italiano, pari a 10,8 miliardi di euro al lordo delle rettifiche di valore".

L`offerta verrà sottoposta al consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo convocato per domani, 17 aprile 2018.

