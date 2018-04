Design week, Sala: questa è la settimana di Milano

Milano, 16 apr. - "Questa è la settimana di Milano. Per la città non è soltanto l'evento in sè che conta, ma soprattutto il frutto prelibato di tanto lavoro che c'è dietro". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato durante il suo intervento alla presentazione della mostra House in Motion all'Università Statale, alla vigilia dell'apertura della settimana del Salone del Mobile.

Quello che funziona della Design Week "secondo me è il senso della connessione tra elementi di qualità. E' innanzitutto una partecipazione allo sviluppo della città e una visione che è fatta di sviluppo urbanistico, mobilità e ambiente. Siete parte iperattiva del disegno della Milano che sarà tra 20 anni", ha detto rivolgendosi alla nutrita platea di ascoltatori.

C'è anche un altro elemento degno di nota in questo ragionamento per il sindaco: "Il risultato che vediamo, pensiamo al tema dell'occupazione o della riduzione della disoccupazione: riuscire a rimanere a questi livelli e permettere a tutti noi di essere parte di una città dove la disoccupazione è al 7%, a livelli quasi fisiologici, essere parte di una città così attrattiva, in questa settimana ci aspettiamo 350-400mila visitatori, vuol dire riuscire ad aiutare tutti e sviluppare l'orgoglio milanese".