Morani: esposto a Garante privacy su iniziativa M5s nelle scuole

Roma, 16 apr. - "Mentre da una parte il M5S di palazzo continua a perdersi in chiacchiere invece di provare a fare un governo, visto che ne ha la maggiore responsabilità, quello di lotta fa una propaganda indecente e mascherata, come al loro solito, da altro. Quanto sta accadendo nelle scuole di alcune regioni, dove i grillini propongono un finanziamento denominato 'FacciAmo scuola' è un fatto gravissimo". Lo dice in una nota la deputata del Pd Alessia Morani.

"Sembra di essere fronte a un caso alla 'Cambridge Analytica', poiché le scuole, per poter accedere alle risorse, devono fornire a un portale i propri dati sensibili, come email e cellulari, senza che vi sia nessuna informativa sul trattamento dei dati e senza responsabile degli stessi. Ne deriva l'evidente rischio di una 'schedatura' degli Istituti scolastici e delle persone referenti per la scuola. Questo caso è stato preso in esame anche dal noto debunker David Puente il quale ha verificato di persona la mancanza dell`informativa e del responsabile dei dati. Per queste ragioni ho presentato un esposto al garante della Privacy, dopo l`interrogazione parlamentare annunciata la scorsa settimana. È necessario fare chiarezza sulle modalità di utilizzo di questi dati sensibili da parte del M5S poiché abbiamo già visto, con la vicenda che ha coinvolto Facebook, come sia facile accedere alle vite delle persone e poi manipolarne il consenso", conclude la parlamentare dem.