Marcucci: Salvini in campagna elettorale, governo può attendere

Roma, 16 apr. - "L'Italia non merita di avere un governo, perché Salvini aspetta di fare i conti in Friuli ed in Molise. Lo ammette candidamente lo stesso leader della Lega, che è ancora in campagna elettorale, nonostante le elezioni si siano svolte da un pezzo". Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, replicando alcune dichiarazioni di Matteo Salvini.

"Solo bassi calcoli di bottega - sottolinea il parlamentare dem - tesi a misurare i rapporti di potere con il M5s, impediscono al Paese di avere un governo figlio dei risultati elettorali. Per Lega e Cinque Stelle evidentemente i problemi degli italiani vengono dopo", conclude Marcucci.