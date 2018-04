La Scala e GMA, seminario su novità su esecuzioni immobiliari

Roma, 16 apr. - "Le best practice nel recupero crediti ipotecari". E' il titolo del convegno organizzato da La Scala e GMA, con il patrocinio dell'Associazione TSEI, che si tiene oggi alle 14:30 nell'Auditorium Piero Calamandrei di La Scala in via Correggio 43, a Milano.

I protagonisti del settore interverranno per illustrare le linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura sulle esecuzioni immobiliari. Seguirà una tavola rotonda in cui gli operatori si confronteranno sul mercato degli Npl immobiliari. Dal 10 aprile le aste giudiziarie si svolgono obbligatoriamente con modalità telematiche. "Giunge così a compimento l'intera riforma legislativa che ha riguardato il settore e che ha ridotto sensibilmente i tempi del processo esecutivo, consentendo un forte recupero di risorse finanziarie per il Paese", ha dichiarato Tiziana Allievi, partner di La Scala Società tra Avvocati.