Nasa lancia nuovo satellite per la caccia agli esopianeti -2

Tampa (Florida), 16 apr. - In altre parole, il satellite dovrà valutare le periodiche diminuzioni di luminosità delle stelle più vicine (con l'aumento della distanza la tecnica si fa meno efficace), che potrebbe indicare una "eclissi" parziale provocata dal passaggio di uno o più pianeti davanti al disco solare.

Le stelle individuate dal satellite daranno poi studiate da altri telescopi a terra e in orbita per eventuali segnali di abitabilità, tra cui una composizione rocciosa, dimensioni non dissimili da quelle terrestri e una distanza dalla stella che permetta la temperatura adeguata per la presenza di acqua in superficie.