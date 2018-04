Siria, direttore Opac: missione non ancora operativa a Douma

L'Aia, 16 apr. - Le squadre di tecnici dell'Organizzazione internazionale per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) non hanno ancora potuto avere accesso alla città siriana di Douma per indagare sul presunto attacco chimico del 7 aprile, perchè il regime siriano e la Russia hanno sollevato "problemi di sicurezza". La missione dell'OPAC "non è stata ancora sul terreno a Douma", ha detto all'Aia il direttore dell'organizzazione Ahmet Uzumcu. Funzionari russi e siriani "hanno informato la squadra che ci sono ancora problemi di sicurezza da risolvere prima che la missione possa essere operativa".