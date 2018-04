Nucleare Iran, da Ue nessuna nuova sanzione a Teheran

Roma, 16 apr. - Nessuna nuova sanzione dell'Unione europea contro l'Iran. E' quanto emerso dalla riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue, oggi a Lussemburgo. Nonostante la maggioranza dei paesi europei sia convinta della necessità "di inviare un segnale forte all'Iran", non è stata raggiunta l'unanimità necessaria alla decisione. Tra i Paesi che hanno espresso dubbi figurano l'Italia e la Svezia.

Il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas ha affermato che la questione dell'estensione delle sanzioni "rimarrà all'ordine del giorno" nelle prossime settimane. Numerosi paesi, ha detto da aprte sua il capo della diplomazia irlandese Simon Coveney, hanno espresso la necessità di "inviare un segnale forte all'Iran" sulla preoccupazione europea "in relazione ad alcune delle loro attività, in particolare in Siria". "Ma anche", ha aggiunto, "di inviare un messaggio a Washington sulla condivisione delle loro preoccupazioni in alcune di quelle aree" di crisi.