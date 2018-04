Usa, con Trump rilasciati 100.000 migranti arrestati... -3

New York, 16 apr. - Mettere fine alla politica del "catch and release" era la seconda priorità sull'immigrazione di Trump, dopo la costruzione del muro con il Messico. Da candidato, aveva duramente criticato Obama per aver rilasciato migliaia di immigrati e, subito dopo essere entrato alla Casa Bianca, Trump emise un ordine esecutivo che prevedeva la detenzione fino alla fine del procedimento per l'espulsione.

Non è andata così. La Casa Bianca ha reso noto che, dall'anno fiscale 2016, il governo ha arrestato 167.000 genitori e figli, ma di averli quasi tutti rilasciati, insieme a oltre 107.000 minori non accompagnati. Secondo i dati a cui ha avuto accesso il Washington Post relativi a questo periodo, i numeri sarebbero più alti: circa 200.000 persone sarebbero state rilasciate durante la presidenza Obama e oltre 98.000 quelle tornate libere sotto Trump.

Obama aveva cercato di creare un'alternativa al "catch and release" con un programma per i rifugiati che garantiva la residenza ai minori con un parente legalmente negli Stati Uniti, ma Trump lo ha cancellato l'anno scorso.