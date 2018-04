Usa, con Trump rilasciati 100.000 migranti arrestati... -2

New York, 16 apr. - Dopo l'aumento degli arresti negli ultimi mesi, arrivati a quota 50.000 a marzo, Trump ha ordinato l'invio della Guardia nazionale al confine e - per la seconda volta - ha promesso di mettere fine al rilascio dei migranti mentre attendono i procedimenti per l'espulsione, per cui potrebbero essere necessari diversi anni. I funzionari federali affermano di essere limitati da una legge del 2008 che vieta di rimpatriare i minori non accompagnati in Paesi che non siano Messico o Canada senza un'udienza in tribunale, e anche da un accordo legale del 1997 che limita il tempo di detenzione per i bambini senza documenti. Circa la metà di coloro che provano a oltrepassare il confine proviene dall'America centrale. "L'amministrazione Trump ha le mani legate" si è lamentata Katie Waldman, portavoce del dipartimento per la Sicurezza nazionale.

Un altro problema per l'amministrazione è che molti più migranti ora chiedono asilo politico, rispetto al passato. Secondo la legge federale, il governo non può espellere i richiedenti asilo che attendono che le loro domande siano analizzate dai tribunali per l'immigrazione; molti tra questi vengono rilasciati su cauzione e vivono negli Stati Uniti. I numeri mostrano chiaramente l'impossibilità di tenere in prigione ogni persona arrestata mentre attraversava illegalmente la frontiera. (segue)