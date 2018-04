Roma, 16 apr. - Domani il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni riferirà al Parlamento sulla crisi internazionale in Siria. Il premier terrà alle 15,30 l'informativa urgente in aula alla Camera. In mattinata sempre domani, il premier dovrebbe tenere lo stesso intervento in aula al Senato. Orario e modalità saranno definiti questa sera alle 18 quando la Conferenza dei capigruppo di palazzo Madama si riunirà.