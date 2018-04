P.A., Barbagallo: elezioni Rsu momento alto della democrazia

Roma, 16 apr. - "Le elezioni per il rinnovo delle Rsu nel pubblico impiego rappresentano uno dei momenti più alti di democrazia nei luoghi di lavoro. Invitiamo, dunque, tutti i lavoratori a partecipare in massa al voto per eleggere i propri rappresentanti e sostenerli, poi, nell`azione sindacale alla quale li avranno delegati". Lo dichiara il leader della Uil, Carmelo Barbagallo.

"Le Rsu erano state messe all`angolo per lunghi anni - prosegue - ma grazie all`impegno dei sindacati che hanno sottoscritto il contratto, ora potranno tornare protagoniste nei luoghi di lavoro per offrire tutele e garanzie a tutti i lavoratori. Dopo lunghi anni di attesa, siamo riusciti a sottoscrivere, da protagonisti, l`accodo quadro e, poi, a rinnovare i contratti: è stata così finalmente recuperata una parte del potere d`acquisto. Proseguiremo nel nostro impegno per fare aumentare ulteriormente gli stipendi con la nuova tornata contrattuale che inizierà già nei prossimi mesi. Inoltre, appena si insedierà il nuovo Governo, avvieremo una campagna per ridurre le tasse ai lavoratori e ai pensionati".