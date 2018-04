Nasce Fortune italia, magazine distribuito anche in Svizzera

New York, 16 apr. - Nasce l'edizione italiana di Fortune che dal 2 giugno arriverà in edicola con la prima edizione cartacea del magazine americano. La pubblicazione nasce dalla collaborazione tra Meredith Corporation, il gruppo americano che possiede il marchio, e Magenta, content factory con sede a Roma. Il magazine sarà distribuito in Italia, Svizzera e Montecarlo e scriverà di economia, politica, tecnologia con un forte interesse per l'innovazione e le startup.

Fortune Italia pubblicherà sia traduzioni di articoli usciti sull'edizione americana che contenuti originali scritti di giornalisti e collaboratori della redazione italiana. Il mensile sarà diretto da Francesco Maria Avitto e la redazione guidata da Fabio Insenga. Ci sarà un team di giornalisti interni e 25 collaboratori.