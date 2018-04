Salvini in tour in Molise: "tornerò da presidente del Consiglio"

Termoli, 16 apr. - "Mi impegno a tornare agli inizi di maggio in Molise e mi auguro di farlo dal presidente del Consiglio dando i le prime risposte di quello che stiamo facendo a Roma a livello nazionale. Al governo abbiamo una squadra all'altezza. L'unica cosa che non posso fare è andarci con la sinistra. Se in Molise e in Friuli verrà premiata la Lega vorrà dire che anche questo voto ha contribuito a cambiare le cose". Lo ha detto Matteo Salvini a Montenero di Bisaccia, paese di Antonio Di Pietro, nella seconda tappa del suo tour in Molise in piazza Municipio di fronte ad una platea numerosa.