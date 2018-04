Vinitaly, De Poli (Udc): settore in crescita grazie a export Usa

Roma, 16 apr. - "Nel giorno in cui al Vinitaly arriva il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, cogliamo l'occasione per dire che il mercato del vino italiano e' cresciuto in questi anni, spinto anche e soprattutto grazie all'Export. Dal 2014 al 2017 si è registrato un +33% di esportazioni verso gli Usa nel comparto agroalimentare, in testa c'è il vino. Non possiamo permetterci di far prevalere il linguaggio dei dazi e delle chiusure al mercato: e' una battaglia che riguarda le eccellenze dell'agroalimentare italiano che va ben al di là dei colori politici". Lo ha affermato in una dichiarazione il Questore del Senato Antonio De Poli, presidente Udc , in occasione della visita del premier Paolo Gentiloni al Vinitaly 2018.