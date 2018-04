Mosca blocca Telegram e Durov diventa l'anti-Zuckerberg -2

Mosca, 16 apr. - In realtà Telegram in Russia è usato da tutti. Ma proprio tutti. Anche al Cremlino. Ha un canale tutto suo persino Margarita Simonyan, direttrice della tv RT. Ma per il regolatore è solo una risorsa sovversiva, che non vuole obbedire alla legge e consegnare le chiavi d'accesso. Per questo, in poche ore oggi è stato bloccato.

Durov, enfant terrible del Web in cirillico, bello come un attore hollywoodiano, ma anche ricco come un qualsiasi magnate cinico e geniale, non si arrende. Dal suo canale Telegram rilancia: "La privacy non è in vendita, e i diritti umani non devono essere compromessi dalla paura o dall'avidità". Una risposta per Mosca, che sembra anche una critica a Zuckerberg. Per poi aggiungere: "Il potere dei governi locali sulle compagnie IT è basato sui soldi. In qualsiasi momento, un governo può far crollare i titoli di quelle compagnie, minacciando di bloccare i flussi di entrate dai propri mercati e quindi costringere queste società a fare cose strane (ricordate? Come l'anno scorso Apple ha spostato i server iCloud in Cina). A Telegram, possiamo permetterci il lusso di non preoccuparci dei flussi di entrate o delle vendite di annunci".(Segue)