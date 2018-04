Israele: non accetteremo limitazioni a nostre azioni in Siria -2

Roma, 16 apr. - Lieberman ha nuovamente accusato l'Iran di cercare di trincerarsi militarmente nella vicina Siria per minacciare il suo paese. "Non tollereremo una significativa forza militare iraniana in Siria sotto forma di porti e aeroporti militari o attraverso il dispiegamento di armi sofisticate", ha detto il ministro.

Il 9 aprile sette iraniani sono stati identificati tra le 14 vittime di un attacco sulla base aerea T-4 in Siria: Iran e Russia, alleati di Damasco, hanno accusato Israele dell'attacco. Il presidente russo Vladimir Putin in seguito ha invitato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a non intraprendere alcuna azione che possa ulteriormente destabilizzare la situazione in Siria.

(fonte afp)