Sala: per ora improbabile portare Consob a Milano

Milano, 16 apr. - L'ipotesi di un trasferimento della sede della Consob, l'autorità che vigila sui mercati finanziari, a Milano per ora "è improbabile". A dirlo il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala, dopo il suo incontro con il neo presidente dell'authority Mario Nava a Palazzo Marino.

"In questo momento - ha detto Sala a margine della conferenza stampa di Interni in Statale per la presentazione della mostra House in Motion - la possibilità di un trasferimento mi pare improbabile". "Conosco Mario Nava da tempo ed è una persona preparata; abbiamo convenuto sul fatto che bisogna lavorare sulle opportunità che la Brexit offre - ha aggiunto - C'è da fare di più, abbiamo fatto un primo incontro; certamente la piazza finanziaria di Milano e lo sviluppo che c'è sul fintech possono farci portare a casa qualcosa di più. Ci concentreremo su quello".