Leonardo: nuovo ordine dal Pakistan per elicotteri Aw139

Roma, 16 apr. - Leonardo annuncia un nuovo contratto per elicotteri Aw139 con il Pakistan per il rinnovo della flotta elicotteristica del paese. L'azienda non diffonde i numeri sul quantitativo della commessa, ma specifica che gli "ulteriori Aw139 si aggiungeranno a quelli gia ordinati per compiti di trasporto passeggeri, elisoccorso e utility, con consegne all'inizio del 2019".

"L'ordine - aggiunge Leonardo - rappresenta un ulteriore passo avanti verso il completamento del programma di rinnovo della flotta elicotteristica del Pakistan, che sta procedendo attraverso l'introduzione progressiva di nuovi elicotteri, consolidando il successo dell'Aw139 nel paese".