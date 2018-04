Cina, aperto sito internet per denunciare le spie straniere

Roma, 16 apr. - La Cina ha aperto un sito internet - www.12339.gov.cn - che consente di segnalare eventuali minacce dall'estero contro la sicurezza nazionale e tentativi di "rovesciare il sistema socialista".

Il sito è stato lanciato dal Ministero della sicurezza nazionale domenica, chiede inoltre di denunciare anche episodi di corruzione, istigazioni a rivolte armate e separatismo etnico.

Tra i comportamenti indicati come degni di segnalazione anche quelle in cui individui "in Cina abbiano condotto attività che minaccino la sicurezza dello stato a siano fortemente sopettati di averlo fatto". Quindi eventualmente anche interazioni tra dissidenti interni e stranieri. (Segue)