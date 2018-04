Teheran, 16 apr. - L'Ue ha infatti deciso di prorogare di un anno le sanzioni in vigore dal 2009 nei confronti di 82 individui ed entità accusate di "gravi violazioni dei diritti umani" in Iran.

Ghasemi ha concluso tuttavia che il dialogo con l'Ue deve continuare, concentrandosi sulle questioni in cui esiste un accordo: "Nei prossimi mesi numerose delegazioni discuteranno varie questioni, e non soltanto quella dei diritti umani, auspico che ciò possa accadere in un'atmosfera più positiva".