Calderoli: dissequestro nave Ong è semaforo verde a invasione

Roma, 16 apr. - "Se per il Gip di Ragusa, che ha disposto il sequestro della nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms, non ci sono gli estremi di favoreggiamento all`immigrazione clandestina nel trasbordare gli immigrati dalla Libia in quanto 'non si ha prova che si sia pervenuti in Libia a un assetto accettabile di protezione dei migranti soccorsi in mare', allora significa che da oggi tutte le navi Ong sono autorizzare a portare qui decine di migliaia di immigrati clandestini, visto che la Libia non è un Paese sicuro, mentre ovviamente l`Italia lo è. Una pronuncia che rappresenta un semaforo verde per i trafficanti di uomini e per le navi Ong. Per la serie 'prego, invadeteci pure'". Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.