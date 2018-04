Cina, dirotta aereo armato di stilografica, arrestato

Roma, 16 apr. - Le autorità cinesi hanno diffuso le generalità di un uomo che ha minacciato con una penna stilografica l'equipaggio di un aereo di linea della Air China, costringendolo a un atterraggio d'emergenza. Lo riferisce la Bbc. L'uomo, identificato solo come il signor Xu, 41 anni, ha una storia di disturbi mentali ed è stato arrestato, ha riferito la polizia. Il volo Air China CA1350 diretto a Pechino da Changsha ha dovuto fare un atterraggio di emergenza nella provincia di Henan. Non ci sono stati feriti nè tra l'equipaggio nè tra i passeggeri. Le foto circolate sui social media cinesi mostrano un uomo che tiene membro dell'equipaggio per il collo, usando la penna come arma.

"L'uomo a bordo del volo CA 1350 ha avuto un improvviso attacco e ha preso ostaggio un assistente di volo" ha scritto la polizia di Henan su Weibo. Il volo è stato costretto a un atterraggio di emergenza domenica alle 9.58 locali nella provincia di Henan. tutti i passeggeri sono stati fatti scendere in sicurezza dall'aereo alle 10.50 locali.

Xu, che proviene dalla contea di An Hua nella provincia di Hunan, è stata messo in carcere e ora la polizia indaga sull'incidente. Secondo Hao Junbo, un avvocato pechinese citato dalla stampa locale, l'uomo non sarà incriminato in quanto ritenuto incapace di intendere e di volere al momento dell'assalto.