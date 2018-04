Salone della CSR: a Bologna una giornata per la sostenibilità

Milano, 16 apr. - Torna per il terzo anno a Bologna Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, il più importante evento in Italia sulla sostenibilità. Appuntamento il 18 aprile dalle 9:30 al Foyer del Teatro Comunale in Largo Respighi 1 per una giornata dedicata alla sostenibilità con le testimonianze di Manutencoop, Gruppo Hera, Dnv-Gl, CadiaI Cooperativa Sociale, Igd Siiq, Local To You, Green Idea Technologies.

L'Emilia Romagna è la quarta regione in Italia per numero di aziende che hanno effettuato investimenti in prodotti e tecnologie green nel periodo 2011-2017: sono oltre 29.000 imprese, 7000 solo a Bologna. E molte sono quelle che realizzano il proprio impegno verso la sostenibilità non solo occupandosi dell'ambiente ma anche delle comunità in cui operano e dei collaboratori.

Una realtà che sarà possibile toccare con mano nell'incontro al Teatro Comunale, che prevede anche a fine mattinata un saluto di Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace. E nel pomeriggio intervengono, fra gli altri, l'assessore Cultura e Immaginazione Civica del Comune di Bologna, Matteo Lepore, e il prorettore vicario dell'Università di Bologna Mirko Degli Esposti.

"La terza edizione della tappa bolognese del Salone - ha detto Luca Stanzani, segretario generale di Impronta Etica - rappresenta una importante occasione per l'associazione e per le imprese ad essa associate per continuare ad arricchire e sostanziare il dialogo con le Istituzioni del territorio, in primis l'Università, sui temi della CSR, dando valore e centralità al contributo fondamentale delle imprese per uno sviluppo sostenibile e innovativo del territorio".

"SCS Consulting ha contribuito a promuovere ed organizzare la tappa bolognese del Salone della CSR e dell'innovazione sociale, un appuntamento coerente con la nostra mission: supportare imprese e territori, offrendo servizi e soluzioni per la creazione di valore e la realizzazione di una crescita sostenibile - ha aggiunto Stefano Scavo, presidente di SCS Consulting - L'Emilia-Romagna è uno dei territori che più di altri hanno saputo reagire alla crisi puntando su un modello di sviluppo innovativo, che unisca economia ed etica attraverso la responsabilità sociale d'impresa: in questa giornata avremo modo di riflettere su esperienze e pratiche che aiutano a diffondere questa cultura". La giornata di studio a Bologna è l'ottava tappa di avvicinamento all'appuntamento nazionale del Salone della CSR e dell'innovazione sociale previsto per il 2 e 3 ottobre 2018, a Milano, all'Università Bocconi.