Governo, Toti: veto M5s a Berlusconi strumentale e irricevibile

Genova, 16 apr. - "Il veto a Berlusconi è strumentale, è irricevibile da noi ma anche dalla Meloni e da Salvini". Lo ha detto a Tgcom24 il governatore della Liguria e consigliere politico di Berlusconi, Giovanni Toti.

"Peraltro - ha sottolineato il governatore ligure - Berlusconi non è neanche eletto in parlamento. Quindi il tema non si pone, è assolutamente strumentale. Come si fa a dire chi partecipa o non partecipa al governo se non si sa che cosa dovrebbe fare questo governo? Si parla del niente - ha affermato Toti - è quasi una seduta spiritica".

Secondo il consigliere politico di Berlusconi, "c'è bisogno di una seria assunzione di responsabilità. Il centrodestra è pronto, il M5s - ha concluso Toti - non ho ancora capito se lo è o no".