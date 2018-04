Alitalia avvia procedura rinnovo Cigs per 1.680 dipendenti

Roma, 16 apr. - L'Alitalia ha avviato la procedura formale per il rinnovo della Cigs a 1.680 dipendenti. Si è svolto infatti il primo incontro alla direzione generale del ministero del lavoro alla presenza dei sindacati di categoria.

"E' stato un incontro assolutamente interlocutorio - ha dichiarato Gianni Platania della Filt Cgil -. Ci rivedremo in sede aziendale e poi torneremo il 23 al ministero. Se si troverà un accordo per quella data dipende da come andranno gli incontri aziendali, dove ci dovranno spiegare come si è arrivati a questi numeri".

Il tavolo aziendale ci sarà il 19 aprile prossimo, per i comparti terra e volo. I numeri scomposti della Cigs riguardano per 1.230 dipendenti del personale di terra, 90 comandanti e 360 assistenti di volo.