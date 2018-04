Siria, Ankara difende rapporti con Mosca, a dispetto di Macron

Ankara, 16 apr. - La Turchia ha difeso le sue relazioni con la Russia sul dossier siriano, affermando che le affermazioni del presidente Emmanuel Macron non riusciranno a provocare una rottura tra i due Paesi. "Possiamo in talune occasioni pensarla diversamente ma le nostre relazioni non sono indebolite a tal punto che il presidente francese possa riuscire a romperle", ha dichiarato il capo della diplomazia turca, Mevlut Cavusoglu. Ieri, nel corso di un'intervista televisiva, Macron aveva affermato che i raid condotti da Washington, Londra e Parigi in Siria, avevano "diviso" Ankara da Mosca. (fonte afp)