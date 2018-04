Fontana: 33,5 mln per prevenzione dissesto idrogeologico e scuole

Milano, 16 apr. - "Abbiamo 'liberato' 33,5 milioni di euro per venire incontro alle esigenze che il vecchio 'Patto di stabilità', oggi 'Equilibrio di bilancio', impone ai Comuni che pertanto si trovavano nell'impossibilità di affrontare investimenti anche su questioni molto sensibili come le opere di prevenzione del dissesto idrogeologico o di edilizia scolastica". Lo ha annunciato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nella conferenza stampa del dopo giunta in cui ha illustrato i principali provvedimenti approvati nella seduta odierna.

"A questi si aggiungono ulteriori 400mila euro - ha continuato Fontana - destinati ai Consorzi di bonifica: in base all'accordo con Anci, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, della Lombardia, a settembre abbiamo programmato di stanziare altre risorse".