Abe da domani negli Usa per incontrare Donald Trump -3

Roma, 16 apr. - Per quanto il premier giapponese abbia espresso la volontà d'incontrare in prima persona Kim Jong Un, un sumit del genere non è stato ancora preso apparentemente in considerazione da Pyongyang, quindi il capo del governo di Tokyo deve contare sull'intermediazione di Trump, o del presidente sudcoreano Moon Jae-in che vedrà il capo nordcoreano il 27 aprile, per ottenere qualche risultato.

L'altro grande punto di frizione riguarda invece il commercio internazionale. Proprio negli stessi giorni in cui si apriva la finestra di dialogo con Pyongyang, Trump annunciava la nuova raffica di aumenti delle tariffe sul commercio, che colpiscono in maniera particolarmente forte il Giappone per quanto riguarda l'alluminio e l'acciaio. Tokyo spera di esserne esentata. Bisogna tuttavia vedere quanto Trump possa considerare pesanti i rapporti col Giappone su una bilancia che, dall'altro lato, vede pendere elezioni di mid-term a novembre. L'approccio protezionistico e la sua principale arma elettorale. (Segue)