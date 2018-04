Abe da domani negli Usa per incontrare Donald Trump

Roma, 16 apr. - Le cose in Asia orientale cambiano rapidamente e, quando in campo ci sono personalità come quella del presidente Usa Donald Trump, alla velocità si associa l'imprevedibilità. Sono passati solo cinque mesi dalla visita del leader americano in Giappone: col primo ministro nipponico Shinzo Abe sembrava essere in corso un idillio, i due erano le punte di diamante della linea dura nei confronti della Corea del Nord, i migliori alleati. Alla vigilia della visita del premier nipponico in America, sembrano più i punti di dissenso che quelli di contatto.

Domani e dopodomani i due leader - entrambi con immagini appannate nei loro paesi per scandali - si vedranno nel resort della Florida di Mar-a-Lago. Ci saranno pacche sulle spalle, sorrisi, ma las luna di miele tra i due è finita. Trump ha tenuto ai margini Abe nella ripresa di dialogo che ha portato persino a programmare un summit tra Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un. (Segue)