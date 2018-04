Migranti, Pagano (Lega): scandaloso dissequestro della Open Arms

Roma, 16 apr. - "Il dissequestro della nave ProActiva Open Arms è una notizia scandalosa. Il gip di Ragusa non solo ha smentito la procura di Catania, ma di fatto ha reso carta straccia le leggi e i vari accordi stipulati in materia. Oggi abbiamo avuto conferma, quindi, che per una parte della magistratura quando si tratta di immigrazione clandestina ogni strumento è lecito". Lo dichiara il deputato della Lega Alessandro Pagano.

"Un segnale molto pericoloso, per cui da questo momento in poi tutte le navi delle varie Ong si sentiranno legittimate a fare di testa propria, violando lo stesso codice per le Organizzazioni non governative che hanno sottoscritto e continuando, così, a scaricare migliaia di clandestini sulle coste italiane. Nella sostanza si legittima il diritto all`invasione. Pazzesco. Serve subito un governo con la Lega e con Salvini, per bloccare una volta per tutte l'immigrazione clandestina e difendere i nostri confini", conclude Pagano.