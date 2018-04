Bank of America: utile I trim. +30% a 6,9 miliardi, sopra... -2

New York, 16 apr. - L'utile al lordo delle tasse è salito del 15% a 8,4 miliardi, mentre gli accantonamenti contro eventuali future perdite legate al credito sono rimaste "basse e stabili" a 834 milioni di dollari. Le spese sono calate dell'1% a 13,897 miliardi, in linea con la strategia dell'amministratore delegato, Brian Moynihan, per il rafforzamento della banca.

La divisione consumer banking ha visto salire l'utile del 30% a 2,7 miliardi e il giro d'affari del 9% a 9 miliardi, quella di gestione patrimoniale ha registrato un +29% a un miliardo per l'utile, con un +6% a 4,9 miliardi per il fatturato, quella di global banking ha messo a segno un +20% a 2 miliardi per i profitti e un giro d'affari in leggero calo a 4,9 miliardi.