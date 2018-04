Armenia, migliaia in piazza contro ex presidente Sarkisian

Erevan, 16 apr. - Migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale armena per protestare contro il presidente armeno Serzh Sarkisian, il quale progetta di mantenere la sua presa sul potere assumendo l'incarico di premier. I manifestanti hanno sfilato per le strade di Erevan e hanno bloccato la circolazione contro un cambio di governo che consentirebbe a Sarkisian di mantenere una grande influenza in base al nuovo sistema parlamentare. I manifestanti hanno scandito "Armenia senza Serzh" e "Serzh è un bugiardo". "Il nostro obiettivo ora è impedire a Serzh Sarkisian di diventare per la terza volta leader del paese senza violenze senza l'uso della forza" ha detto il leader dell'opposizione Nikol Pashinian, che guida la protesta in atto da venerdì.

Sarkisian, 63 anni, ha finito il secondo mandato da presidente la scorsa settimana. Oggi il partito Repubblicano al governo e l'alleato Dashnaktsutyun l'hanno formalmente candidato a premier, nonostante le proteste. Domani il politico filorusso dovrebbe essere eletto dal parlamento.

Astuto ex ufficiale militare, Sarkisian guida il Paese del Caucaso dal 2008, quando ha ottenuto il suo primo mandato presidenziale. Il nuovo presidente, Armen Sarkisian, ha giurato la scorsa settimana ma il base al nuovo sistema di governo parlamentare il suoi poteri sono ridimensionati rispetto a passato. Secondo l'opposizione il ridisegno del sistema di governo armeno in favore di una repubblica parlamentare con un premier forte è legato al mantenimento e al rafforzamento della presa sul potere di Serzh Sarkisian.

(fonte AFp)