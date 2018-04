Sorgente Sgr, nasce Fondo Giorgione Due con portafoglio alberghiero

Roma, 16 apr. - Sarà operativo entro giugno Giorgione Due, fondo riservato istituito da Sorgente Sgr a fine febbraio, con un portafoglio incentrato sul settore dell'hotellerie: nel portafoglio iniziale due hotel quattro stelle a Roma, attualmente gestiti da un Gruppo alberghiero italiano. Il fondo, istituito in collaborazione con alcuni istituti bancari, investe su posizioni creditizie incagliate per trasformarle in asset redditizi.

Le due strutture, situate nelle vicinanze degli aeroporti della Capitale con una clientela prevalentemente turistico-religiosa, hanno un valore di circa 68 milioni di euro, con un totale di 530 stanze distribuite su circa 45 mila metri quadri di superficie lorda. Sono connotate dallo stile particolare del brand alberghiero, firmate da artisti internazionali di Street Art e con grande attenzione al comfort. In particolare, vi ha lavorato lo street artist Andrew Pisacane, alias Gaia, uno dei giovani americani più influenti del nostro tempo secondo la rivista Forbes.

Il Gruppo Sorgente, che fa capo Valter Mainetti, ha maturato un'esperienza di gestione diretta di tre strutture alberghiere di qualità in Italia e all'estero, e si impegnerà in una serie di interventi di valorizzazione immobiliare per il riposizionamento sul mercato degli asset del Fondo Giorgione Due.