Mattarella: Ruffilli ha seminato per nostra convivenza... -Rpt

Forlì, 16 apr. - Roberto Ruffilli è stato il "punto di quella tessitura di storia tragica del nostro paese" che ha "ha seminato per la nostra convivenza e per il nostro stare insieme positivo". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la commemorazione a Forlì del senatore democristiano ucciso dalla BR il 16 aprile 1988.

"L'insegnamento principale di Roberto Ruffilli - ha detto Mattarella - è stato con la sua vita limpida, generosa, rivolta verso gli altri contro la quale in quel giorno di 30 anni fa e tuttora rimane sconcertante il contrasto tra l'efferatezza belluina dei terroristi e la figura serena, aperta agli altri e disponibile di Roberto Ruffilli".

Il Capo dello Stato ha espresso al sindaco e alla città di Forlì "l'apprezzamento per questa giornata di ricordo, perché Roberto Ruffilli costituisce un punto di quella tessitura di storia del nostro Paese tragica ma che ha seminato per la nostra convivenza e per il nostro stare insieme positivo".