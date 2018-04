Siria,Tavola pace:urge nuovo movimento pacifista.Mondo in guerra

Roma, 16 apr. - "Contro i venti di guerra che soffiano da ogni parte del mondo, dobbiamo generare un nuovo movimento di pace fatto di persone che la vogliono per davvero. Persone che ci credono e, siccome ci credono, ci lavorano. Non sarà facile, ma ci dobbiamo provare". Lo ha affermato in una dichiarazione il coordinatore della Tavola della Pace Falvio Lotti.

"Cerchiamo di capire - ha esortato Lotti- cosa sta succedendo realmente, al di là delle cose che ci dicono e ci vogliono far credere. Promuoviamo incontri, occasioni di studio, riflessione, dialogo. Riuniamoci ovunque è possibile. Facciamo spazio ai giovani. Condividiamo idee e proposte. Generiamo nuovi percorsi. Costruiamo un'agenda comune. Facciamoci sentire. Diamoci da fare con creatività e fiducia. La pace è nelle nostre mani".

"Non ci sono - ha sottolineato- solo le guerre. Crisi economica, cambiamento climatico, disuguaglianze, ingiustizie e migrazioni non ci lasciano molto tempo. Quello degli auspici è finito. Ci resta solo il tempo dell'azione.Ci sono molte cose da fare. Ma dobbiamo ricostruire la capacità di agire assieme. Ciascuno può fare cose importanti. Ma le sfide sono troppo grandi e complesse per affrontarle da isolati".

